كلارك: أمام «بوينغ» فرصة أخيرة لتدارك الأخطاء

المصدر: (دبي - البيان)

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حذر تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، من أن شركة بوينغ أمامها فرصة أخيرة لتدارك أخطائها. ولفت، في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن هناك تراجعاً متواصلاً في الأداء التصنيعي للشركة. وأوضح أن ذلك يعود إلى أخطاء في الإدارة والحوكمة، مشيراً إلى أن الشركة تعطي الأولوية للجانب المالي على حساب التميز الهندسي.

وقال تيم كلارك، إنه يدرس إرسال مهندسين من «طيران الإمارات» لمراقبة خطوط الإنتاج لدى«بوينغ»، وكذلك لدى الشركة الموردة سبيريت إيروسيستمز، مشدداً على أنه يتعين على بوينغ أن تخضع عمليات التصنيع لديها للمراجعة لتجنب أي تقصير. وتزيد تعليقات تيم كلارك من المشكلات التي تواجهها الشركة الأمريكية بعد انفجار جزء من بدن طائرة «بوينغ 737 ماكس» أثناء رحلة لها خلال الشهر الماضي، وتعد «طيران الإمارات» أحد أكبر عملاء «بوينغ».

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