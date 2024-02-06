«تينسنت» تطرد 120 شخصاً بتهمة الفساد والسرقة

المصدر: (بكين - أ ف ب)

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أعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة «تينسنت» طرد أكثر من 120 شخصاً العام الماضي لانتهاكهم قواعدها لمكافحة الاحتيال، واتهامهم بالفساد والسرقة.

وتُعد شركة ألعاب الفيديو العالمية العملاقة «تينسنت» من الشركات الرئيسة في مجال التكنولوجيا في الصين بفضل تطبيقها «وي تشات» (مراسلة، ودفع عبر الإنترنت، وشبكة اجتماعية)، الموجود على كل الهواتف في البلاد تقريباً.

واعتبر مؤسس شركة «تينسنت» بوني ما في العام 2022 أن مستوى الفساد في شركته «صادم»، وتوعد باتخاذ إجراءات، وفقاً لتعليقات نقلتها عنه وسائل إعلام رسمية آنذاك.

وأكدت «تينسنت» أن خلال 2023، سُجل أكثر من 70 انتهاكاً لقواعد السلوك.

وقالت المجموعة في بيان نشرته الجمعة إنه «تم فصل أكثر من 120 شخصاً» من الشركة والإبلاغ عن نحو عشرين شخصاً للسلطات.

وكان بعض الموظفين الذين اتهموا بالفساد وطُردوا يعملون في فرع «بي سي جي» في المجموعة المسؤول عن نشر المحتوى (أخبار، رياضة، أفلام).

وعمل آخرون في فرع الخدمات الطبية في المجموعة. وتعد «تينسنت» رائدة في الصين في مجال تطبيقات التطبيب من بعد.

وحُكم على موظف اتهمته شركة «تينسنت» بـ «سرقة ممتلكات» لها، بالسجن لمدة 4 سنوات وبدفع غرامة قدرها 100 ألف يوان (12900 يورو)، وفقاً للبيان.

وتضم المجموعة حالياً أكثر من 100 ألف موظف.

ويأتي هذا الإعلان بعدما مر عمالقة القطاع الرقمي في الصين بسنوات صعبة.

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