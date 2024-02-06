«دليفري هيرو» الألمانية تعود للربحية

المصدر: (برلين - د ب أ)

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عادت شركة دليفري هيرو إس إي الألمانية لخدمة توصيل المواد الغذائية إلى تسجيل أرباح للعام الكامل 2023 بعد تكبدها خسائر في العام السابق. وباستثناء بعض البنود، سجلت شركة دليفري هيرو، للعام الكامل، أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، تصل لنحو 250 مليون يورو (270 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 623.6 مليون يورو في العام السابق.

وارتفع إجمالي إيرادات قطاع الأعمال في المجموعة إلى 10.463 مليارات يورو مقارنة بـ 9.589 مليارات يورو في العام الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية الأولية لبضائع المجموعة 45.275 مليار يورو، بأعلى من قيمتها قبل عام التي بلغت 44.614 مليار يورو، مدعومة بزيادة نمو الطلب في العديد من مناطقها الجغرافية.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع المجموعة، بالنسبة لعام 2024 بأكمله، نمواً في القيمة الإجمالية الأولية للبضائع على أساس سنوي بنسبة %7 لتصل إلى 9 سنتات، مع تسجيل نمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة %15 إلى %17. وباستثناء بعض البنود، تتوقع شركة دليفري هيرو أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما بين 725 مليون يورو إلى 775 مليون يورو.

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