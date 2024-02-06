تراجع عائدات «فودافون» الفصلية إلى 12.25 ملياراً

المصدر: (لندن - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت عائدات شركة الاتصالات البريطانية «فودافون جروب» في الربع الثالث من 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة. وسجلت فودافون في الربع الثالث إجمالي عائدات بقيمة 11.372 مليار يورو (12.25 مليار دولار) أي أقل من 11.638 مليار يورو التي سجلت في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت عائدات الخدمة 9.383 مليارات يورو مقابل 9.52 مليارات يورو في العام السابق عليه. وتراجعت عائدات أخرى إلى 1.989 مليار يورو من 2.118 مليار يورو في العام السابق.

وباستبعاد البنود، بالنظر إلى المستقبل للعام بأكمله، مازالت فودافون تتوقع تسجيل أرباح بقيمة 13.3 مليار يورو قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بعد الخسائر الخاصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز