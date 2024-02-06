«يو بي إس» يتوقع وصول الذهب إلى 2200 دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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توقع بنك «يو بي إس» ارتفاع الذهب والفضة بشكل أكبر في عام 2024، وذلك وسط توقعات بأن الفدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة. وقال الاستراتيجي المتخصص بالمعادن الثمينة في بنك «يو بي إس»، جوني تيفيس: «نتوقع أن يرتفع الذهب بسبب تيسير الفدرالي، وسيصل المعدن الأصفر إلى 2200 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، الأمر الذي يأتي مع ضعف الدولار».

هذا وتميل أسعار الذهب إلى العلاقة العكسية مع أسعار الفائدة، ومع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات البديلة مثل السندات، والتي من شأنها أن تدر عوائد أضعف في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في المقابل، يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب. وبينما لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة، حافظ بنك «يو بي إس» على توقعاته بأن يقوم الفدرالي الأمريكي بتخفيف سياسته.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الفدرالي قراره بترك أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، بالإضافة إلى تقليص الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس. وتزايدت جاذبية السبائك ملاذ آمن منذ أن بدأت حرب غزة في 7 أكتوبر، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2100 دولار للأونصة في الشهر الماضي.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن الفضة ليست شائعة كملاذ جيوسياسي وآمن مقارنة بالذهب، وهو ما يفسر جزئياً سبب ضعف الأداء مقارنة بالذهب في السنوات القليلة الماضية، ولكن الأمور قد تنقلب لصالحها عند تيسير الفدرالي الأمريكي لسياساته.

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