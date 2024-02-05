تصريحات «باول» تحاصر الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يفقد 400 نقطة

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت وول ستريت الاثنين بعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة في أعقاب معارضة شديدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتكهنات السوق بخفض وشيك في أسعار الفائدة، بينما يقيم المستثمرون أرباح الشركات الأمريكية.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: إن المركزي الأمريكي يتوقع خفض الفائدة 3 مرات فقط هذا العام.

وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» بثت يوم الأحد، كرر باول التعليقات التي أدلى بها بعد اجتماع السياسة في يناير الأسبوع الماضي. وبعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة في مارس أمر غير مرجح.

وقال: نريد أن نرى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، ثقتنا آخذة في الارتفاع. نريد فقط المزيد من الثقة قبل أن نتخذ هذه الخطوة المهمة للغاية المتمثلة في البدء في خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة، أي 1 % بالمئة، إلى 38246.77 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 1.42 نقطة، أي 0.03 بالمئة، عند 4957.19 نقطة. واستهل المؤشر ناسداك المجمع الجلسات منخفضا 14.96 نقطة، أي 0.10 بالمئة، إلى 15613.99 نقطة.

وقد أدت التعليقات باول إلى رفع عوائد سندات الخزانة وتقليل التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 12 نقطة أساس ليصل إلى 4.158 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز