الصين تتعهد بكبح تقلبات السوق المالي

المصدر: (بكين - د ب أ)

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أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أمس، أن البلاد تتعهد بالحفاظ على استقرار سوق رأس المال وسوف تمنع بحزم تقلبات السوق غير الطبيعية. وأضافت اللجنة إن السلطات سوف تعمل بفاعلية مع الأطراف ذات الصلة وتنسق تطبيق مختلف التدابير لإرساء الاستقرار على السوق وتعزيز الثقة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعمقت عمليات بيع الأسهم الصينية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر رئيسي لأدنى مستوى خلال 5 سنوات. فتراجع مؤشر «سي اس أي 300» بواقع 6.3 % يناير، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل خسائر. وأعقب هذا توقعات بحزمة إنقاذ بقيمة 2 ترليون يوان (278 مليار دولار) وقرار البنك المركزي بخفض نسبة متطلبات احتياطي البنوك.

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