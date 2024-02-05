انخفاض صادرات كوريا الجنوبية من البطاريات

المصدر: (سيئول - د ب أ)

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انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من البطاريات بنسبة %1.6 في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد أن كانت قد سجلت نمواً على مدى السنوات السبع السابقة وسط تباطؤ في مبيعات السيارات الكهربائية، حسبما ذكرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية بأن صادرات البطاريات القابلة لإعادة الشحن في البلاد انخفضت إلى 9.83 مليارات دولار، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ عام 2015، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت صادرات كوريا الجنوبية من البطاريات القابلة لإعادة الشحن في عام 2022 قد بلغت قيمتها 9.98 مليارات دولار بعد أن تجاوزت 5 مليارات دولار في عام 2017.

ويرجع الانخفاض في صادرات البطاريات أيضاً إلى زيادة إنتاج شركات صناعة البطاريات الكورية في الخارج بدلاً من توسيع المنشآت المحلية، وذلك بهدف الاستفادة من التخفيضات الضريبية خارجياً.

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