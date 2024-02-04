انتشار خوذة «فيجن برو».. «آبل» تجمع الواقعين المعزز والافتراضي

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

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600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة للعمل مع النظارة الجديدة

مليون تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل آي.أو.إس وآيباد أو.إس

المنافسون يصفون خطة آبل: «مهزلة مليئة بالرسوم غير المرغوبة»

شهدت خوذة «فيجن برو» من «آبل» انتشاراً واسع النطاق، خلال ساعات فقط من طرحها، ليتم تداول فيديوهات وصور لأشخاص يستخدمونها في الشوارع وأثناء عبور الطريق وداخل محطات ومركبات المترو.

والبداية عندما اصطف محبو التكنولوجيا والمولعون بمنتجات «آبل»، الجمعة في طوابير أمام متاجر العلامة التجارية العملاقة في الولايات المتحدة لاختبار «فيجن برو»، وهي خوذة تمزج بين الواقعين المعزز والافتراضي وتباع بسعر يبدأ بـ3499 دولاراً.

ويعد هذا أول منتج رئيسي جديد تطرحه «آبل» منذ ساعة «آبل ووتش» الذكية قبل 9 سنوات.

ويقول خوسيه كارلوس لوكالة فرانس برس بابتسامة عريضة «أتشوق لتجربة» الخوذة، و«سأستخدمها في العمل وأيضاً عند السفر». ويضيف هذا المهندس الشاب في منصة أوبر «السعر باهظ، لكنني على استعداد لدفع الثمن لأكون من بين الأوائل ولاختبر أفكار التطبيقات التي تراودني».

وأكد رئيس شركة «آبل» تيم كوك أن «فيجن برو جهاز ثوري متقدم بسنوات» على منافسيه.

ومع ذلك، فإن نظارات الواقع المعزز وخوذ الواقع الافتراضي أو المختلط ليست جديدة.

وقد ساهمت مجموعة «ميتا» (المالكة خصوصاً لفيسبوك وانستغرام)، المنافسة لشركة آبل في سيليكون فالي، بشكل كبير في ظهور هذه السوق من خلال خوذ «كويست» ونظارات «راي بان» الذكية المتصلة بالإنترنت.

ويرى رئيس «ميتا» مارك زاكربرغ أن الميتافيرس، وهو عالم تمتزج فيه البيئتان المادية والرقمية، سيكون مستقبل الإنترنت.

لكن الكثير من الشركات والخبراء والأفراد كانوا ينتظرون بفارغ الصبر جهاز «آبل» الأول في هذا العالم. وتتمتع الشركة بسمعة طيبة في إطلاق منتجات متطورة للغاية تشكل مثالاً يحتذى به لسائر الشركات في القطاع.

«تكنولوجيا الغد... اليوم»

وقد جاء تيم كوك إلى متجر «آبل» في الجادة الخامسة في نيويورك الجمعة لتحية طلائع الزبائن، وسط تصفيق الموظفين.

وقال لشبكة «ايه بي سي نيوز» الإخبارية «هذه هي تكنولوجيا الغد، اليوم»، مضيفاً «نعتقد أننا وضعنا السعر العادل (للخوذة) في الوقت الحالي».

وقد أتت التعليقات الأولى متضاربة.

وجاء في مقال عبر صحيفة نيويورك تايمز «إنه منتج مثير للإعجاب، واستغرق سنوات عدة من العمل واستثمارات بمليارات الدولارات»، ولكن «حتى بعد تجربته، ما زلت لا أملك أي فكرة عمن سيستخدمه ولأي غرض».

ويقول من اختبر المنتج الجديد إنهم مفتونون بجودة الصورة وسهولة الاستخدام، إذ يكفي التحديق في أحد التطبيقات والقيام بحركة بسيطة في الأصابع لفتحه أو إغلاقه.

لكنهم منزعجون من ضخامة حجم البطارية ويسخرون من طريقة التجسيد المعروفة بـ«الشخصيات»، وهي صور رمزية غريبة يتم تقديمها بشكل واقعي وتمثل المستخدمين أثناء مؤتمرات الفيديو.

وكتبت الصحافية في «وول ستريت جورنال» جوانا ستيرن «تتميز خوذة الرأس بالخصائص النموذجية لمنتج الجيل الأول: فهي ثقيلة، والبطارية تنفد بسرعة وتعتمد طريقة تجسيد الشخصيات».

وأضافت «لكن من دون هذه العيوب، يمكننا أن نتخيل أنه سيكون من الممتع وضع هذه الخوذة أكثر من حمل الهاتف»، «وبالنسبة للعمل ومشاهدة الأفلام، فإنها ليست سيئة حقاً».

تقدم الشركة المصنعة لهواتف «آي فون» هذه الخوذة كأول توغل لها في مجال «الحوسبة المكانية».

ويتيح ذلك للمستخدمين الاستعانة بشاشات افتراضية بأحجام مختلفة من حولهم للعمل أو الدردشة مع الأصدقاء أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

«مجرد البداية»

بعدما تعرضت «آبل» لانتقادات بسبب قلة التطبيقات المتاحة على «فيجن برو»، إذ جرى تقدير عددها أخيراً بـ 150 تطبيقاً، ومع ذلك قالت آبل إن هناك أكثر من 600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة للعمل مع فيجن برو قبل طرحها للمستخدمين.

في الوقت نفسه هناك أكثر من مليون تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل آي.أو.إس وآيباد أو.إس تستطيع العمل مع النظارة الجديدة، بحسب آبل.

ووعدت نائبة رئيس شركة آبل للعلاقات مع المطورين في العالم سوزان بريسكوت «ستغير هذه التطبيقات المذهلة الطريقة التي نستمتع بها بالترفيه والموسيقى والألعاب».

واختارت منصات مشهورة جداً، مثل نتفليكس أو يوتيوب، عدم تصميم تطبيقات مخصصة لـ«فيجن برو» في الوقت الحالي، على عكس ديزني، التي توفر 150 فيلماً بالأبعاد الثلاثية منذ الإطلاق.

يمكن اختبار «فيجن برو» عن طريق تحديد موعد في متاجر «آبل» في الولايات المتحدة، لمساعدة المستهلكين على التعرف على المنتج الجديد.

يتوقع المحللون في «ويدبوش سيكيوريتيز» أن تبيع شركة آبل حوالي 600 ألف وحدة من هذا المنتج هذا العام.

وقال دان آيفز، أحد الخبراء في شركة الأبحاث هذه إنها مجرد البداية بالنسبة لـ«فيجن برو».

وتوقع أن يكون «الإصدار التالي من فيجن برو أقل تكلفة بكثير، بسعر يقرب من 2000 دولار»، مضيفاً «نعتقد أيضاً أن النماذج المستقبلية ستشبه النظارات الشمسية وستوفر نطاقاً أوسع بكثير من الوظائف للمستخدمين».

منافسة

ورغم ذلك وصفت الشركات المنافسة مثل سبوتيفاي وإيبيك جيمز ومايكروسوفت خطة آبل بأنها «مهزلة مليئة بالرسوم غير المرغوبة» و«خطوة في الاتجاه الخطأ». وبسبب هذا الرأي تزايدت المخاوف من تراجع اهتمام المطورين بتطوير تطبيقات خاصة لأحدث جهاز من آبل في ضوء قواعد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.

وتعتقد آبل أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

العمل الحقيقي

يذكر أن آبل كشفت لأول مرة عن هذا الجهاز في يونيو الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي ومكونات العمل الحقيقي المحيط بالمستخدم فيما يعرف بالواقع المعزز (أيه.آر) أو دمج الواقع في أول منتج رئيسي جديد تقدمه آبل منذ أكثر من 10 سنوات.

وبالإضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، والتي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضاً استخدام النظارة الجديدة لتغمرك تماماً في عالم رقمي، دون أن تظهر لك تفاصيل الغرفة من حولك. وربما تكون أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.

وتقول آبل إنه تم تطوير هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بُعد أو في المكاتب، حيث تتيح النظارة فيجن برو للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس. ولكي تعطي من يرتدي النظارة إحساساً بالعمق، حيث تخلق التطبيقات ظلالاً على الأشياء المحيطة به.

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