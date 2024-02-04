45 شركة بألمانيا تبدأ مشروع «أسبوع العمل أربعة» أيام بالأجر الكامل

المصدر: برلين - (د ب أ)

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أعلنت 45 شركة بألمانيا اختبار نموذج أن يكون أسبوع العمل مكوناً من أربعة أيام بدلاً من خمسة أيام، وذلك في إطار مشروع ريادي كبير.

جدير بالذكر أنه من سمات المشروع أن يحصل الموظفون على الرواتب نفسها مع العمل لأربعة أيام فقط أسبوعياً.

وأعلنت شركة الاستشارات الوظيفية «إنترابرينور»، وهي الشركة المبادرة بهذا المشروع بألمانيا، أن أغلب الشركات المشاركة تبدأ هذا الشهر في تنفيذ هذا النموذج، وأشارت إلى أن 15% من الشركات غيرت بالفعل نظام أيام العمل مع بداية السنة الجديدة، وأضافت إن 20% يستعدون للبدء في ذلك في الأول من مارس المقبل.

وبحسب بيانات شركة «إنترابرينور»، فإن أكثر من نصف الشركات المشاركة في هذه المبادرة لديها ما يتراوح بين 10 و49 موظفاً، وأوضحت أن القطاع الأكثر تمثيلاً في هذه المبادرة هو قطاع «تكنولوجيا المعلومات»، بنسبة 14%، ولكن مؤسسات الحرف اليدوية والصناعية ممثلة بنسبة 6% لكل منها.

يشار إلى أن أنصار هذه المبادرة في ألمانيا يتعاونون مع منظمة «أسبوع لأربعة أيام عالمياً»، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف لجعل أيام العمل الأسبوعية أربعة أيام بدلاً من خمسة، وقامت بنقل المشروع بالفعل بشكل مشابه إلى دول أخرى عدة.

وتتعاون جامعة مونستر بألمانيا مع هذا المشروع الريادي من الناحية العلمية. ومن شأن الشركات المشاركة أن تتبع نموذج (100-80-100)، أي إنجاز، 100% من العمل خلال 80% من الوقت، مع الحصول على أجر كامل بنسبة 100%.

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