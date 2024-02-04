عمالقة التكنولوجيا تحلّق بالأسهم الأمريكية

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير، أول من أمس، وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز أعلى مستوى على الإطلاق عند الإغلاق في ظل الأرباح القوية للشركات خاصة عمالقة التكنولوجيا، وبدعم تقرير الوظائف القوي لشهر يناير.

وانتعشت المؤشرات للأسبوع الرابع مع تقييم بيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021. وارتفع ستاندرد اند بورز 52.35 نقطة أو 1.07 % ليغلق عند 4958.04 نقطة، وهو سابع إغلاق قياسي منذ بداية 2024، ليحقق مكاسب أسبوعية 1.4 %.

وارتفع داو جونز 133.86 نقطة أو 0.35 % إلى 38653.70 نقطة وربح ناسداك 267.31 نقطة أو 1.74 % إلى 15628.95 نقطة، وجاءت المكاسب بدعم أرباح عنالقة التكنولوجيا وحلقت أسهمها إلى إغلاقات قياسية، مثل «إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت».

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