النفط يتراجع بعد بيانات أمريكية قوية ترجح تأجيل خفض الفائدة

المصدر: (لندن - رويترز)

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تراجعت أسعار النفط نحو 2.0 ‬ % أمس ، بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة على المدى القصير، وتكبد الخامان القياسيان خسارة أسبوعية في ظل تعثر اقتصاد الصين واستمرار التوتر الجيوسياسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.8 % إلى 77.30 دولاراً للبرميل خلال التعاملات.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.59 دولار أو 2.2 % إلى 72.23 دولاراً . ومن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القريب.

وأظهرت بيانات أمس أن أصحاب الأعمال أضافوا وظائف أكثر من المتوقع في يناير الماضي، ما يقلل من احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت قريب. وقفز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية عقب البيانات.

وأشار أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة أيضاً إلى أنه من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة في المنطقة.

واستمرت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، إذ توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 4.6 % في 2024، وإلى 3.5 % في المتوسط في 2028.

وقال مصدران في «أوبك+» أول من أمس ، إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس المقبل ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.

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