5 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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أفادت دراسة نشرت، أمس، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو %62.3 من سكان العالم.

وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام «ملتووتر» ووكالة «وي آر سوشال» المختصة بوسائل التواصل، أن عدد المستخدمين ارتفع العام الماضي بنسبة %5.6، متخطياً الزيادة في عدد سكان العالم البالغة %0.9.

وسجل «فيسبوك» التابع لشركة ميتا أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.19 مليار.

وحل تطبيق «انستغرام» الذي تملكه ميتا أيضاً في المرتبة الثانية بـ 1.65 مليار مستخدم.

يليه بفارق ضئيل «تيك توك» الذي بلغ عدد مستخدميه 1.56 مليار.

وحذر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب الحسابات الآلية أو الأشخاص الذين يستخدمون هويات مختلفة.

وكشفت الدراسة أن الكلمة الأكثر بحثاً على ويكيبيديا كانت «تشات جي بي تي»، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.

واستند التقرير إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية «كيبيوس».

من جهة أخرى، كشفت دراسات العام الماضي أن 4 من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالمياً مملوكة لشبكة ميتا، وهي واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومسنجر.

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