«أبل» تعدل عن إنتاج السيارة «الذاتية» وتؤجل «الكهربائية» إلى 2028

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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ذكرت تقارير إخبارية أن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل تقلص طموحاتها في مجال صناعة السيارات لتكتفي بتطوير سيارة كهربائية وتعتزم الآن طرحها في 2028، بعد سنوات من الشائعات التي أحاطت بالمشروع السري للشركة الأمريكية في مجال السيارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أبل لم يعد لديها خطط لإطلاق سيارة ذاتية القيادة، وأنها تخطط لتطوير مجموعة متنوعة من تقنيات مساعدة السائق إلكترونياً.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن تغيير استراتيجية أبل جاءت خلال اجتماع ضم مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي تيم كوك ومدير المشروع كيفين لينش.

ويقال إن أبل التي قدمت أول نماذج اختبارية لشركائها المحتملين في صناعة السيارات منذ سنوات، وبعد ذلك قررت بدلاً من ذلك التركيز أولاً على تطوير برمجيات القيادة الذاتية.

والشيء الوحيد المعروف بشكل مؤكد حالياً هو أن أبل تقوم باختبار سيارات تم تحويلها إلى سيارات ذاتية القيادة على الطرق في منطقة سيلكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتم تعيين دوج فيلد المدير السابق في شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا مديراً للمشروع الذي يجري هذه التجارب في أبل، ثم انضم إلى فورد في عام 2021، ليكون مسؤولاً عن قطاع السيارات الكهربائية.

وبحسب بلومبرج، فإن الشركة عملت على مدى سنوات لتطوير تكنولوجيا القيادة بالإضافة إلى التصميمات الداخلية والخارجية للسيارات. والأمل داخل الشركة هو الانتهاء من تطوير نموذج اختباري كامل لسيارة مع مستهدفات مخفضة. وتتواصل أبل حالياً مع شركاء إنتاج محتملين في أوروبا لتنفيذ خطتها الجديدة الرامية إلى إنتاج سيارة كهربائية.

وبحسب التقارير، لم تكن الشركة الامريكية تريد طرح سيارتها الكهربائية قبل الانتهاء من تطوير برمجيات القيادة الذاتية. وبعد ذلك أدركت أنها لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف قريباً، وقررت التركيز على طرح سيارة كهربائية أولاً.

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