«هيونداي» و«كيا» تطوران إطارات مزودة بتكنولوجيا سلاسل الثلج المدمجة

المصدر: (سيئول - د ب أ)

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تطور شركتا هيونداي موتور وتابعتها كيا كورب الكوريتان الجنوبيتان إطارات مزودة بتكنولوجيا جديدة تسمى تكنولوجيا سلاسل الثلج المدمجة التي تستهدف تقليل مخاطر القيادة على الثلوج.

وقالت الشركتان إن التكنولوجيا الجديدة تستخدم وحدات معدنية على شكل رقائق الذاكرة، وتبرز خارج الإطارات عند الضغط على زر محدد، مع استقبال إشارة كهربائية. وتتواجد هذه الرقائق المعدنية داخل العجلات ولا تلمس سطح الطريق أثناء القيادة في ظروف الطقس الطبيعية.

وعندما يقوم السائق بتفعيل الخاصية، ينشط تيار كهربائي يؤدي إلى تغيير عودة الرقائق المعدنية على وضعها الأصلي. وتتخذ المادة المصنوع منها الرقائق شكلاً جديداً يؤدي إلى بروز الوحدات خارج الإطار حتى تلامس سطح الطريق، وهو ما يؤدي إلى زيادة اتزان السيارة وثباتها على الجليد. يذكر أن سلاسل الثلج التقليدية تحتاج إلى التركيب على العجلات والإطارات يدوياً، مع إمكانية نزعها في حال عدم تساقط الثلوج.

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