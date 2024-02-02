الذهب يلمع بآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي مع تمسك المستثمرين بآمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2046.63 دولاراً للأوقية (الأونصة). فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2064.10 دولاراً.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز إن الفيدرالي الأمريكي واثق من أن التضخم سيصل إلى النطاق المستهدف عند اثنين بالمئة وإنه أبقى الباب مفتوحاً أمام خفض أسعار الفائدة، لكن ليس في مارس مما حافظ على دعم الذهب.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد خفضها في الربيع. كما أسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

وتقيم الأسواق أيضاً المشكلات في بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب الأمريكي الإقليمي مما زاد من جاذبية أصول الملاذ الآمن مثل السبائك وسندات الخزانة الأمريكية. واقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.01 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 918.55 دولاراً وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 978.50 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز