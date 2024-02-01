دويتشه بنك يلغي 3500 وظيفة رغم تحقيق أرباح كبيرة

المصدر: فرانكفورت - (أ ب)

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قال دويتشه بنك الخميس، إنه سيلغي 3500 وظيفة في إطار جهود لخفض النفقات بمقدار 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) حتى العام المقبل، وتعزيز الأرباح حتى مع استفادة أكبر بنك مُقرض في ألمانيا من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

أوضح البنك أنه سيسعى إلى تبسيط شبكته التسويقية وأنظمة الكمبيوتر والبرمجيات في إطار سعيه لخفض التكاليف. وتابع أن التخفيض في عدد الوظائف سيكون في الغالب للوظائف التي لا تنطوي على التعامل المباشر مع العملاء.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع نشر أرقام الأرباح السنوية التي أظهرت أن البنك حقق أرباحاً بـ4.2 مليارات يورو (4.5 مليارات دولار) العام الماضي، بانخفاض قدره 16 بالمائة مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، كان هذا هو العام الرابع على التوالي الذي يحقق فيه البنك أرباحاً.

استفاد البنك مع نظرائه من الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، والذي يمكن أن يزيد هامش الربح بين ما يدفعه البنك من فوائد وما يمكن أن يكسبه.

قال الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان سوينغ، إن النتائج «أظهرت مرونة مذهلة في بيئة صعبة، ووسعت أعمالنا وأظهرت للجميع أن بنكنا مربح بشكل مستدام».

ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8 بالمائة إلى 28.9 مليار يورو. وأعلن البنك أنه سيرفع توزيعات أرباحه إلى 45 سنتاً من اليورو للسهم الواحد، من 30 سنتاً للسهم الواحد، وسيضع المزيد من الأموال في أيدي المساهمين من خلال إعادة شراء أسهم بقيمة 675 مليون يورو بحلول نهاية يونيو.

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