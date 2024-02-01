أرباح «شل» في 2023 تنخفض 30% إلى 28 مليار دولار

المصدر: لندن - (رويترز)

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أعلنت شركة شل الخميس تحقيق أرباح بقيمة 28 مليار دولار عن عام 2023، بانخفاض 30 بالمئة عن الرقم القياسي للعام 2022 مع تراجع أسعار النفط والغاز، لكن هذا المعدل لا يزال يسمح للشركة بزيادة توزيعات أرباحها أربعة بالمئة وتوسيع إعادة شراء أسهمها.

ونشرت شل أرباحها المعدلة للربع الرابع، وهو ما يعني صافي ربح الشركة، والتي بلغت 7.3 مليارات دولار، متجاوزة توقعات المحللين أرباحاً قدرها ستة مليارات دولار ولكنها أقل من الرقم القياسي البالغ 9.8 مليارات دولار قبل عام.

وساعدت النتائج القوية لتداول الغاز الطبيعي المسال في ذلك الربع على تعويض النتائج الضعيفة للتكرير وتداول النفط.

وزادت شركة شل توزيعات أرباحها أربعة بالمئة عن الربع السابق إلى 0.344 دولار للسهم، بزيادة 20 بالمئة على أساس سنوي. وهذه هي الزيادة السابعة منذ خفض أرباحها التاريخي في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وأعلنت الشركة البريطانية أيضاً عن إعادة شراء 3.5 مليارات دولار أخرى من أسهمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو معدل مماثل للأشهر الثلاثة السابقة.

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