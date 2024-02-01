تراجع دخل «روش» للأدوية 9% إلى 12.36 مليار فرنك سويسري

المصدر: جنيف - (د ب أ)

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أعلنت شركة الأدوية السويسرية «روش»، تراجع صافي دخلها، وتوقعت في الوقت نفسه تسجيل زيادة متوسطة في المبيعات برقم واحد خلال عام 2024.

وقالت الشركة إن صافي دخلها للعام المالي 2023، وفقاً للمعايير الدولية للإعداد المالي، انخفض بنحو 9% ليصل إلى 12.36 مليار فرنك سويسري، مقارنة بـ 13.53 مليار فرنك في العام الماضي.

إلا أن صافي دخل الشركة وفق المعايير الدولية للإعداد المالي، ارتفع بنسبة 7% بأسعار الصرف الثابتة، بسبب زيادة الأرباح التشغيلية وانخفاض مصاريف ضريبة الدخل.

وبلغت الأرباح الأساسية للسهم الواحد 18.57 فرنكاً، منخفضة من 20.30 فرنكاً في العام السابق.

كما انخفضت المبيعات السنوية للمجموعة بنسبة 7% لتصل إلى 58.72 مليار فرنك عن العام السابق.

إلا أن مبيعات المجموعة تنمو بنسبة 1% بأسعار الصرف الثابتة، وهو ما يعوض تراجع المبيعات المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتقلص البدائل الحيوية، وبالتالي يتجاوز إرشادات عام 2023.

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