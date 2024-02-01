آبل تؤجل طرح سيارتها الكهربائية إلى 2028 وتوقف خطط «الذاتية»

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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ذكرت تقارير إخبارية أن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تقلص طموحاتها في مجال صناعة السيارات لتكتفي بتطوير سيارة كهربائية وتعتزم الآن طرحها في 2028، بعد سنوات من الشائعات التي أحاطت بالمشروع السري للشركة الأمريكية في مجال السيارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن آبل لم يعد لديها خطط لإطلاق سيارة ذاتية القيادة، وأنها تخطط لتطوير مجموعة متنوعة من تقنيات مساعدة السائق إلكترونياً.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة القول إن تغيير استراتيجية آبل جاءت خلال اجتماع ضم مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي تيم كوك ومدير المشروع كيفين لينش.

ويقال إن آبل التي قدمت أول نماذج اختبارية لشركائها المحتملين في صناعة السيارات منذ سنوات، وبعد ذلك قررت بدلاً من ذلك التركيز أولاً على تطوير برمجيات القيادة الذاتية.

والشيء الوحيد المعروف بشكل مؤكد حالياً هو أن آبل تقوم باختبار سيارات تم تحويلها إلى سيارات ذاتية القيادة على الطرق في منطقة سيلكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتم تعيين دوج فيلد المدير السابق في شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا مديراً للمشروع الذي يجري هذه التجارب في آبل، ثم انضم إلى شركة فورد لصناعة السيارات في عام 2021، ليكون مسؤولاً عن قطاع السيارات الكهربائية.

وكان أحد أسباب رحيل فيلد عن آبل الشكوك التي أحاطت بالمشروع في الشركة.

وبحسب بلومبرج فإن الشركة عملت على مدى سنوات لتطوير تكنولوجيا القيادة بالإضافة إلى التصميمات الداخلية والخارجية للسيارات.

والأمل داخل الشركة هو الانتهاء من تطوير نموذج اختباري كامل لسيارة مع مستهدفات مخفضة. وتتواصل آبل حالياً مع شركاء إنتاج محتملين في أوروبا لتنفيذ خطتها الجديدة الرامية إلى إنتاج سيارة كهربائية.

وبحسب التقارير الإعلامية، لم تكن آبل تريد طرح سيارتها الكهربائية في السوق قبل الانتهاء من تطوير برمجيات القيادة الذاتية على نطاق واسع. وبعد ذلك أدركت الشركة أنها لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف في المستقبل المنظور لذلك قررت التركيز على طرح سيارة كهربائية أولاً.

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