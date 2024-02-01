إعلانات «غوغل» تخيب آمال «ألفابت»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أعلنت شركة «ألفابت» المالكة لـ «غوغل» نتائج أرباحها الفصلية، حيث حققت ربحية السهم 1.64 دولار للسهم، مقابل توقعات 1.59 دولار.

فيما بلغت الإيرادات 86.31 مليار دولار، مقابل توقعات 85.33 مليار دولار.

وأعلنت ألفابت عن أرباح 20.7 مليار دولار في الربع الرابع.

بلغت إيرادات أعمال البحث الأساسية لشركة «ألفابت»، والتي تغذيها الإعلانات، 48.02 مليار دولار، لتنخفض بفارق ضئيل عن توقعات المحللين البالغة 48.15 مليار دولار. وانخفضت أسعار الأسهم %4.3 في التعاملات المتأخرة.

وحققت الشركة أرباحاً 1.64 دولاراً للسهم الواحد، مقابل 1.59 دولاراً للسهم الواحد، المعدل المتوقع من قبل LSEG.

وبلغت عائدات «غوغل كلاود» 9.9 مليارات دولار مقابل 8.94 مليارات دولار متوقعة. وسجلت عائدات إعلانات «يوتيوب» 9.2 مليارات دولار مقابل 9.21 مليارات دولار متوقعة.

وقالت الشركة إن المبيعات، باستثناء مدفوعات الشركاء، بلغت 72.32 مليار دولار، متفوقة على توقعات المحللين البالغة 71 مليار دولار. وفي ظل مبيعات تجزئة قوية، ارتفعت إيرادات الشركة من الإعلانات في الربع الرابع إلى 65.5 مليار دولار من 59 ملياراً في العام السابق.

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