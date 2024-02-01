إيلون ماسك يخسر 56 مليار دولار

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

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أبطلت قاضية أمريكية قراراً سابقاً لمجلس إدارة شركة تسلا بمنح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار.

حيث جاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق.

وحكمت كاثلين ماكورميك القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاور بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تسلا، «يحق له فسخ» قرار دفع التعويض الهائل الذي منح لماسك عام 2018.

ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين «للتشاور» ثم تقديم رسالة مشتركة «تحدد المسائل كلها التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق» على مستوى المحاكمة.

ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات ماسك لعام 2018 بأنها «أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة».

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