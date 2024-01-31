نيكاي الياباني يسجل أفضل أداء في يناير منذ 26 عاماً بمكاسب 7.7%

المصدر: طوكيو - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء أفضل أداء لشهر يناير منذ 26 عاماً بعد أن تخطى التراجعات في التعاملات المبكرة التي قادتها أسهم شركات الرقائق.

وتعافى المؤشر نيكاي من خسائر حادة بلغت واحداً بالمئة في التعاملات المبكرة لينهي الجلسة مرتفعاً 0.61 في المئة إلى 36286.71 نقطة، ليزيد مكاسبه لهذا الشهر إلى 7.77 في المئة، وهي أفضل بداية له للعام منذ الارتفاع بنحو تسعة بالمئة في يناير 1998.

وبذلك يعد المؤشر نيكاي الأفضل أداءً على مستوى العالم، متجاوزاً مكاسب بنسبة 3.3 في المئة لكل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع.

ويظل المؤشر نيكاي حالياً منخفضاً بنحو 1.9 بالمئة عن ذروة 34 عاماً البالغة 36984.51 نقطة المسجلة في 16 يناير، مدفوعاً بمزيج من تدفقات المستثمرين الأجانب من الصين وضعف الين المعزز للأرباح والحماس بشأن إصلاحات حوكمة الشركات إلى جانب الزخم الهائل.

وساعدت الشركات ذات الثقل في صناعة الرقائق على انخفاض المؤشر نيكي في وقت مبكر، متأثرة بالنتائج المالية المخيبة للآمال من مايكروسوفت وألفابت وأدفانسد مايكرو ديفايسز. ومع ذلك، فقد قلصت خسائرها في جلسة بعد الظهر.

وخسرت شركتا صناعة معدات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست ما يزيد قليلاً على 0.4 بالمئة، في حين تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 0.84 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز