2.8 مليون عاطل في ألمانيا بزيادة 6.4%

المصدر: نورنبرج - (د ب أ)

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أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا الأربعاء أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل في يناير الجاري إلى 2.805 مليون شخص، بزيادة 169 ألف شخص مقارنة بديسمبر الماضي السابق عليه، وبمقدار 189 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وذكرت الوكالة التي يقع مقرها في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بذلك من 0.4% إلى 6.4%.

واستندت الوكالة في إحصائيتها عن الشهر الجاري إلى مواد بيانات كانت متوافرة حتى الخامس عشر من هذا الشهر.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للوكالة اندريا ناليس: «تراجع الارتفاع السنوي في البطالة بشكل أقل مع نهاية هذا العام. وتبدو حركة التوظيف والطلب على القوى العاملة مستقرة بشكل جعل سوق العمل يبدو في بداية العام مستقراً على الرغم من استمرار الضعف الاقتصادي».

ومع ذلك، تراجعت فرص العاطلين عن العمل في العثور على وظيفة جديدة، إذ أشارت البيانات إلى أن عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدى الوكالة وصل إلى 699.000 وظيفة في يناير الماضي، وذلك بتراجع بمقدار 66.000 وظيفة مقارنة بعدد هذه الوظائف قبل عام.

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