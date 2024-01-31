شركة الخدمات المالية اليابانية نومورا هولدنجز تسرح عدداً من موظفيها

المصدر: د ب ا

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قررت شركة الخدمات المالية اليابانية نومورا هولدنجز الاستغناء عن حوالي 60 موظفا في الوقت الذي تواصل فيه البحث عن سبل خفض النفقات في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في ضوء تباطؤ نشاط أسواق المال وصفقات الاندماج والاستحواذ.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن خطة شطب الوظائف تشمل تسريح 30 موظفا في الولايات المتحدة، حيث يوجد العدد الأكبر منهم في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

كما ستسرح الشركة عددا من موظفي قطاعات التداول والمبيعات في لندن ودول آسيوية غير اليابان.

وقال أحد المصادر إن الخطة لا تستهدف فرقا ولا مستويات قيادية معينة.

وقال متحدث باسم الشركة إن "نومورا تراجع بانتظام احتياجاتها من قوة العمل وتضع في الاعتبار طلب السوق واحتياجات الأعمال على مستوى العالم... وفي ضوء ظروف السوق الحالية ونظرتها المستقبلية فنحن نحقق فاعلية الأداء من خلال تقليل أدوار معينة في مختلف أنشطتنا الدولية".

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