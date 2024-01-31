إيرادات مايكروسوفت الفصلية تتجاوز 62 ملياراً.. وربحية السهم 2.93 دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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سجلت شركة "مايكروسوفت" أقوى نمو في إيراداتها منذ عام 2022، مدفوعاً بالاهتمام بمنتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي بدورها تقود الإنفاق المتجدد على الحوسبة السحابية.

وقالت الشركة الثلاثاء إن إيرادات الربع الثاني، الذي انتهى في 31 ديسمبر، ارتفعت 18% إلى 62 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح 2.93 دولار للسهم.

حققت شركة مايكروسوفت أرباحاً تجاوزت التقديرات، ووصلت ربحية السهم 2.93 دولاراً للسهم الواحد، مقابل توقعات بـ 2.78 دولاراً للسهم الواحد.

وارتفع صافي الدخل إلى 21.87 مليار دولار، أو 2.93 دولار للسهم، من 16.43 مليار دولار، أو 2.20 دولار للسهم.

وفاقت الإيرادات توقعات المحللين وبلغت 62.02 مليار دولار، مقابل 61.12 مليار دولار متوقعة.

وارتفعت إيرادات مايكروسوفت بنسبة 17.6% على أساس سنوي في العام الذي انتهى في 31 ديسمبر، وفقاً للبيان.

وأنتج قطاع السحابة الذكية للشركة إيرادات بقيمة 25.88 مليار دولار، بزيادة 20٪ وأعلى من الإجماع البالغ 25.29 مليار دولار بين المحللين الذين شملهم استطلاع Refinitiv.

ورفع محللو جيفريز هدفهم على أسهم مايكروسوفت إلى 465 دولارًا من 450 دولارًا مدفوعاً برياح الذكاء الاصطناعي في مذكرة بتاريخ 28 يناير.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنحو 9% حتى الآن في عام 2024.

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