تراجع التضخم في المتاجر البريطانية إلى أدنى مستوى منذ 18 شهراً

المصدر: (لندن - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع معدل التضخم في المتاجر البريطانية إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 18 شهراً، في إشارة جديدة إلى بدء تراجع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن «اتحاد التجزئة البريطاني»، إن الأسعار في المتاجر ارتفعت بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في يناير الجاري، مقارنة مع زيادة سنوية بنسبة 4.3٪ في ديسمبر الماضي.

وأوضحت بلومبرج أن هذا هو أدنى مستوى منذ مايو 2022، حيث عرض تجار التجزئة خصومات كبيرة لجذب المتسوقين.

انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية للشهر التاسع على التوالي، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% في يناير، مقارنة مع 6.7% في ديسمبر.

وتعتبر هذه البيانات مشجعة بعد مفاجأة من مكتب الإحصاءات الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ 10 أشهر. قام المستثمرون بتسعير سلسلة سريعة من تخفيضات أسعار الفائدة بدءاً من منتصف هذا العام، بناء على توقعات الاقتصاديين بأن التضخم قد يتراجع إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في الأشهر القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتخذ بنك إنجلترا قراره المقبل بشأن سعر الفائدة غداً.

سجلت محلات السوبرماركت البريطانية نمواً قوياً في المبيعات خلال فترة احتفالات العام الجديد مع استضافة المستهلكين للأصدقاء والعائلة في المنزل. كما حققت شركات بيع الملابس بالتجزئة الكبرى «نيكست»، و«ماركس آند سبنسر»، و«بريمارك» أداءً جيداً، حيث رفعت الأولى توقعات أرباحها للمرة الخامسة منذ يونيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز