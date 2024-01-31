الدولار حبيس قرار «المركزي» الأمريكي

المصدر: (طوكيو - رويترز)

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جرى تداول الدولار، أمس، ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بحثاً عن أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية، حيث تداول أخيراً حول 103.50 مع تحرك المتعاملين في السوق بحذر قبل قرار بنك الاحتياطي الاتحادي اليوم.

ومع توقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في المؤتمر الصحافي وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 46 بالمئة أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في مارس، بانخفاض من 73.4 في المئة قبل شهر، إذ تعزز البيانات وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرناً.

وانخفض اليورو 0.09 في المئة إلى 1.0822 دولار قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، إذ تشير التوقعات إلى مؤشرات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكاً قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

وفي آسيا، تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.06 في المئة مقابل الين عند 147.38 للدولاراً.

وصعد الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 0.6616 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6625 دولار أمريكي.

وفي العملات المشفرة، ارتفعت عملة البتكوين 0.41 في المئة إلى 43355.85 دولاراً، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ 12 يناير عند 43777.00 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

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