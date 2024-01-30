شركة يو.بي.إس للخدمات البريدية تشطب 12 ألف وظيفة

المصدر: د ب ا

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تعتزم مجموعة الخدمات البريدية الأمريكية (يو.بي.إس) شطب 12 ألف وظيفة في فروعها على مستوى العالم في ظل ظروف العمل الصعبة التي تواجهها.

وقال كارول توم الرئيس التنفيذي للمجموعة في مؤتمر للمحللين إن عدد الوظائف المقرر شطبها يمثل حوالي 5ر2% من إجمالي عدد الوظائف لديها والبالغ حوالي 500 ألف وظيفة، بهدف توفير مليار دولار.

في الوقت نفسه، أصبح مستقبل شركة النقل بالشاحنات كويوت التي استحوذت عليها يو.بي.إس في 2015 غامضا. وتدرس المجموعة بيع شركة النقل التي تعاني من تراجع حاد في اسعار خدمات النقل بعد ازدهارها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع توم زيادة طفيفة في إيرادات المجموعة خلال العام الحالي لتتراوح بين 92 و5ر94 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات يو.بي.إس خلال العام الماضي بنسبة 9% سنويا إلى 91 مليار دولار في حين تراجعت أرباح التشغيل المعدلة بنحو 29% إلى 9ر9 مليارات دولار. وبلغ صافي أرباح المجموعة 7ر6 مليارات دولار بتراجع نسبته 42% تقريبا عن العام السابق.

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