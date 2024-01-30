صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1%

المصدر: واشنطن - وكالات

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رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1 في المئة، مشيرا إلى «صمود» الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم.

ورسم صندوق النقد الدولي رؤية أكثر إشراقا للاقتصاد العالمي هذا العام، متصورا نموا مرنا بقيادة الولايات المتحدة وتباطؤا لوتيرة التضخم.

وفي البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع نموا بنسبة 3.1 في المئة هذا العام، مقارنة بزيادة 2.9 في المئة كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في أكتوبر، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.

- زيادة توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة في 2024 ترجع إلى ارتفاع النمو في الولايات المتحدة الذي يوازنه جزئياً تراجع النمو في منطقة اليورو .

- رفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي للعام الحالي إلى 2.1% من 1.5% في تقديرات أكتوبر، على أن يتباطأ إلى 1.7% العام المقبل.

- خفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو في 2024 إلى 0.9% من 1.2% في تقديرات أكتوبر، على أن يتسارع في 2025 إلى 1.7%

- رفع تقديرات نمو اقتصاد الصين في العام الحالي إلى 4.6% من 4.2%.

- يُتوقع أن يظل نمو الاقتصاد الهندي قوياً عند 6.5% للعامين الحالي والمقبل.

- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد روسيا في العام الحالي إلى 2.6%، بدلاً من 1.1% في تقرير أكتوبر الماضي.

كذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته للتضخم لعام 2024 في الدول الأكثر ثراء بسبب نجاح سياسة رفع أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته للاقتصادات الأخرى.

وعلى مستوى العالم، يعتقد صندوق النقد الدولي أن التضخم سينخفض من 6.8% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.4% في عام 2025. وفي معظم الاقتصادات المتقدمة، تتوقع الوكالة أن ينخفض التضخم هذا العام إلى 2.6% وفي العام المقبل إلى مستوى 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي وبعض البنوك المركزية الأخرى كهدف.

وكان الجمع بين النمو المطرد وانخفاض التضخم سببا في رفع الآمال فيما يسمى بالهبوط الناعم للاقتصاد العالمي ـ وهو التباطؤ الكافي لاحتواء التضخم من دون التسبب في الركود.

وقال بيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، للصحفيين قبل صدور التقرير: «نحن الآن في المنحدر النهائي نحو الهبوط الناعم».

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