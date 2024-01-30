أسهم أوروبا عند قمة عامين .. واليابانية ترتفع في انتظار قرار الفائدة الأمريكي

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، لتبلغ أعلى مستوياتها في عامين، مدعومة بمكاسب حققتها وول ستريت الليلة الماضية، مع عكوف المستثمرين على تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أسبوع يعج بالتطورات المهمة بالنسبة للأسواق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات، مرتفعاً للجلسة الخامسة على التوالي.

ارتفعت وول ستريت لمستويات غير مسبوقة، الاثنين مع تحول التركيز إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبيرة من الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، وكلاهما يمكن أن يحدد مسار الأسواق.

وعلى الرغم من وجود توافق واسع النطاق على أن تخفيضات أسعار الفائدة في أوروبا باتت وشيكة، فإن صناع السياسات منقسمون بشأن توقيت مثل هذه الإجراءات.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 75 بالمئة تقريباً بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في أبريل.

وتلقى قطاع الصناعات دفعة بدعم قفزة 4.9 بالمئة لسهم شركة سكانسكا السويدية للبناء بعدما رفعت جيفريز توصيتها لسهم الشركة إلى «شراء».

إلا أن سهم دياجيو انخفض 3.2 بالمئة بعد أن خالفت أكبر شركة لصناعة المشروبات الكحولية في العالم تقديرات مبيعات النصف الأول من العام.

وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة، مدعوماً بارتفاع سهم رينو 1.8 بالمئة بعد أن تخلت شركة صناعة السيارات عن خططها لطرح وحدتها للسيارات الكهربائية، عازية ذلك إلى الأوضاع الباهتة لسوق الأسهم.

اليابان

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي الياباني مرتفعاً، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع الأربعاء بشأن أسعار الفائدة حد منها.

وصعد المؤشر نيكاي 0.11 بالمئة ليغلق عند 36065.86 نقطة، مبتعداً عن أعلى مستوياته في وقت سابق، إذ تردد المتعاملون في الشراء النشط قرب نهاية الجلسة.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست 1.69 بالمئة وسهم شين-إتسو للكيماويات ثلاثة بالمئة.

وصعد سهم شركة رينيساس للإلكترونيات المصنعة للرقائق 2.81 بالمئة.

وارتفع سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 0.86 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الرئيسي بنسبة 0.09 بالمئة، مع صعود سهم نينتندو 2.22 بالمئة وزاد سهم سوني 0.87 بالمئة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.1 بالمئة عند 2526.93 نقطة، وسجل سهم تويوتا موتور أكبر انخفاض من حيث الوزن النسبي عند 0.8 بالمئة.

وتراجع سهم هوندا موتور 1.03 في المئة، وخسر سهم إيسوزو موتورز 3.32 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض الثلثان بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى.

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