الذهب فوق مستوى 2025 دولاراً بدعم توترات المنطقة

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً وسط معاملات محدودة، حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2025.99 دولاراً للأونصة خلال التداولات.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة أيضاً إلى 2025.20 دولاراً.

وقال تيم ووتر، كبير محللي السوق لدى شركة كي.سي.إم تريد، إن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تبقي على اهتمام المستثمرين بالذهب كجزء من مصادر الملاذ الآمن.

وأضاف ووتر أن الأخبار المتعلقة بالأمر الصادر لشركة إيفرجراند الصينية بالتصفية تؤثر على الرغبة في المخاطرة، مضيفاً أن الاتجاه الصعودي الفوري متوقف حالياً بالنظر إلى أن اجتماع البنك المركزي الأمريكي بات وشيكاً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.91 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.18 دولاراً، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952.33 دولاراً.

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