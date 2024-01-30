صادرات تاريخية لمنتجات أرز كوريا الجنوبية

المصدر: (سيئول - د.ب.أ)

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أظهرت بيانات اقتصادية، وصول صادرات كوريا الجنوبية من الأغذية المصنعة من الأرز، مثل الأرز الفوري و«كيمباب» المجمد و«تتوكبوكي» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023 بفضل تزايد شعبية الطعام الكوري في العالم.

وذكرت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية ومؤسسة تجارة المنتجات الزراعية والبحرية والأغذية الكورية، أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من الأغذية المصنعة من الأرز بلغت 217.24 مليون دولار تقريباً، لتتجاوز 200 مليون دولار سنوياً لأول مرة، وبزيادة نسبتها 19.5% عن صادرات 2022.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى نمو صادرات كوريا الجنوبية من الأغذية المصنعة من الأرز بشكل مطرد منذ عام 2015.

وتجاوزت قيمة الصادرات 100 مليون دولار لأول مرة في عام 2019، مسجلة 108 ملايين و589 ألف دولار، وتخطت 200 مليون دولار في عام 2023.

وحسب الوجهة، شكلت الولايات المتحدة 52.8% (114 مليون و801 ألف دولار). من إجمالي الصادرات تلتها فيتنام (14.99 مليون دولار)، والاتحاد الأوروبي وبريطانيا (14 مليوناً و893 ألف دولار)، واليابان (12 مليوناً و583 ألف دولار)، وأستراليا (7 ملايين و135 ألف دولار).

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