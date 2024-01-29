محكمة تأمر بتصفية شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند

المصدر: د ب ا

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ذكرت تقارير إعلامية متعددة اليوم الاثنين أن إحدى محاكم هونغ كونغ أمرت بتصفية شركة العقارات الصينية العملاقة المثقلة بالديون إيفرغراند جروب.

وبحسب التقارير، أصدرت القاضية ليندا شان حكمها اليوم الاثنين في هونغ كونغ.

يذكر أن الدائنين الدوليين أقاموا دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تخلفها عن سداد عدة أقساط مستحقة عليها. وحاولت الشركة العملاقة تجنب التصفية بطرح خطة لإعادة الهيكلة في وقت سابق.

واستمر نظر الدعوى حوالي عام ونصف العام، في حين لم تتمكن الشركة حتى الآن من تقديم مقترح ملموس لإعادة الهيكلة، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست عن القاضية شان.

وبحسب الصحيفة قالت شان "اعتقد أن الوقت قد حان لكي تقول المحكمة للشركة كفى" وتقرر تصفيتها.

يذكر أن إيفرغراند المدرجة في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية هي أكبر شركة تطوير عقاري مدينة في العالم، حيث تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار.

ومن المحتمل أن تؤدي تصفية الشركة إلى تدهور أكبر للثقة في القطاع العقاري المتعثر في الصين وتسبب اضطرابا في سوق الأسهم التي تعمل الحكومة الصينية مؤخرا من أجل استقرارها.

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