الصين تسهم في زيادة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة بنسبة 50 % في 2023

المصدر: بكين – وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد بان هويمين، نائب مدير إدارة التعاون الدولي في إدارة الطاقة الوطنية الصينية، أن بلاده أسهمت بأكثر من 50% في زيادة الإنتاج العالمي للطاقة المتجددة، التي بلغت 510 ملايين كيلوواط في سنة 2023.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين بالصين عن بان قوله إن الصين تؤدي دوراً محورياً رئيساً في تطوير الطاقة النظيفة على المستوى العالمي مشيراً إلى توسع استثمارات الشركات الصينية في مجال الطاقة النظيفة دولياً لتشمل قطاعات متنوعة مثل طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والطاقة الكهرومائية.

وأضاف إن بلاده مستمرة في دعم قطاعي الابتكار التكنولوجي وتوفير منتجات طاقة نظيفة عالية الجودة للعالم موضحاً أنه تم تصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم ونوه إلى أن القيمة التراكمية لصادرات الصين من هذه المنتجات بلغت أكثر من 33.4 مليار دولار لطاقة الرياح و245.3 مليار دولار للمنتجات الكهروضوئية.

وأكد أنه وفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فقد شهد العالم انخفاضاً في متوسط تكلفة كل كيلوواط/ساعة من الكهرباء المولدة عبر مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضوئية حول العالم وتجاوز هذا الانخفاض نسبة 60% و80% على التوالي خلال العقد الماضي.. مشيراً إلى أن الابتكارات الصينية إلى جانب المنتجات والمشاريع الصينية أدت دوراً حاسماً في تحقيق هذا التقدم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز