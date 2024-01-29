ارتفاع صادرات 6 شركات كورية لصناعة السيارات

المصدر: سيؤول - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات، أمس، أن ست شركات كورية جنوبية لصناعات السيارات، قامت بتصدير 2.76 مليون سيارة، إلى 196 دولة العام الماضي، فيما تعد أعلى حصيلة صادرت خلال ثمانية أعوام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات رابطة مصنعي السيارات الكورية، أظهرت أن حجم صادرات شركة هيونداي موتور، وكيا كورب، وأربع شركات أخرى، ارتفع بنسبة 20.1 % خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022. وهذه أول مرة منذ عام 2015، تحقق الشركات صادرات سنوية، تتجاوز أكثر من 2.7 مليون وحدة.

وقامت الشركات بتصدير 1.3 مليون وحدة للولايات المتحدة الأمريكية، تليها كندا بواقع 218 ألفاً و721 وحدة.

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