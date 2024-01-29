3.9 تريليونات دولار قيمة صندوق الاكتتاب بالصين

المصدر: (بكين - شينخوا)

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أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لإدارة الأصول أن الأصول التابعة لإدارة صندوق الاكتتاب العام بالصين بلغت 27.6 تريليون يوان (3.9 تريليونات دولار) حتى نهاية 2023.

وذكرت الجمعية أنه حتى نهاية العام الماضي، تم تشغيل 11528 صندوق اكتتاب عام من قبل 145 شركة لإدارة الصناديق، وأظهرت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة بلغ 3.8 تريليونات يوان، بينما بلغ حجم الصناديق المفتوحة 23.8 تريليون يوان. وذكرت الجمعية أن من بين الشركات الـ145 لإدارة الأصول، 49 منها شركات ممولة أجنبياً و96 منها شركات محلية.

من جانب آخر، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن سوق الصرف الأجنبي في الصين شهدت حجم تداول 20.54 تريليون يوان (2.89 تريليون دولار) في ديسمبر الماضي. وقالت الهيئة إن مجمل حجم صفقات الصرف الأجنبي بين المصارف وعملائها بلغ 3.36 تريليونات يوان، في حين بلغ مجمل حجم التداول لصفقات الصرف الأجنبي بين المصارف 17.18 تريليون يوان.

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