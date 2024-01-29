«وول ستريت» في أسبوع الحسمقرارات الفيدرالي ونتائج العمالقة تحدد الاتجاهات الجديدة

المصدر: دبي - محمود حسن

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يتطلع المستثمرون في «وول ستريت» إلى أسبوع مليء بالتقارير والقرارات الاقتصادية المهمة، بداية من انتظار تعليقات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيجعل من الصعب اتخاذ أي قرارات جديدة قبيل وضوح الرؤية الجديدة للسياسة المالية، بالإضافة إلى تقارير سوق العمل، وأخيراً نتائج الشركات الكبرى، ومنها 5 شركات من عمالقة التكنولوجيا.

وقال جيم كريمر من شبكة «سي إن بي سي»، يجب على المستثمر عدم القيام بأي شيء بنفسك، إلا إذا كنت قد اتخذت قرارك مسبقاً ولا تهتم بأدائك على المدى القصير.

وسيراقب المستثمرين خلال هذا الأسبوع نتائج كبرى الشركات، حيث تكشف اليوم الاثنين، شركة صناعة الصلب نوكور وشركة كليفلاند كليفس تقارير أرباحهما.

مايكروسوفت وألفابيت

وغداً سيكون بداية مارثون الكشف عن نتائج اثنين من عمالقة التكنولوجيا، حيث ينتظر المستثمرون نتائج كل من شركة فايزر، وجنرال موتورز، ومايكروسوفت، وألفابيت وستاربكس، و«أيه إم دي».

وتتجه أيضاً أنظار المستثمرين إلى مبيعات مايكروسوفت من منتجات الذكاء الاصطناعي، وبيانات «ألفابيت» السحابية.

وبعد غدٍ يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي وسيبحث المستثمرون عن أدلة على استعداد المنظمة لخفض أسعار الفائدة إذا ظل التضخم تحت السيطرة.

كما ستعلن كل من ماستركارد، وبوينغ أربحهما في اليوم ذاته، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق ماستركارد نتائج أفضل من نظيرتها فيزا، فيما يتطلع المستثمرون إلى معرفة تكاليف الكوارث المتتالية لقطاع الطيران في الفترة الأخيرة.

ويوم الخميس المقبل تتجه الأنظار إلى تقارير النتائج من هانيويل وميرك، وعقب إغلاق السوق تكشف كل من أبل وأمازون وميتا عن أرقام الشركات، حيث يترقب المستثمرون معرفة تدفق إيرادات الإعلانات من ميتا وأمازون.

أما بالنسبة لشركة أبل فسوف ينتظر سماع إرشادات آيفون للربع المقبل وأي معلومات حول أعمال الشركة في الصين.

شيفرون وإكسون موبيل ويوم الجمعة سيهتم المستثمرون بنتائج شركة النفط العملاقة شيفرون وإكسون موبيل، وكذلك بيانات التوظيف.

وقال جيم كريمر إنه إذا لم يصل معدل البطالة إلى 4 % فلا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا خفض سعر الفائدة في مارس من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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