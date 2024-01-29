«كانون» تطرق باب شحن آلات لصناعة الرقائق منخفضة التكاليف

المصدر: طوكيو - د ب أ

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تسعى شركة كانون اليابانية للأجهزة الإلكترونية للبدء في شحن آلات لصناعة الرقائق الإلكترونية منخفضة التكاليف هذا العام، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مسؤول بالشركة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هيرواكي تاكيشي مدير القسم الصناعي بالشركة قال «نريد أن نبدأ في الشحن هذا العام أو العام المقبل.. نريد أن نقوم بذلك والسوق منتعش».

وقال هيرواكي ، إن الطابعات النانوية الحجرية تطبع تصميمات الرقائق على أوراق السيلكون بدلاً من نقشها باستخدام الضوء.

وأوضح هيرواكي أن هذه العملية سوف تستخدم طاقة أقل بنسبة 90 % مقارنة بما تصنعه شركة «ايه اس ام ال» المهيمنة على السوق ومقرها هولندا. وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن سي إن بي سي، يُمثل نظام «الطباعة الحجرية النانوية» الذي أطلقته «كانون» رغبة الشركة بمنافسة شركة «ASML» الهولندية المهيمنة في قطاع آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية (EUV)، والتي تُعد آلاتها ضروريةً لإنتاجِ الرقائق المتطورة، مثل تلك المستخدمة في أجهزة «أيفون».

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