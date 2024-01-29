واشنطن تغرم شركة جرارات بمليوني دولار

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (وكالة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار المدني)، فرض غرامة قدرها مليوني دولار على Kubota، إحدى أكبر شركات تصنيع الجرارات في العالم، بسبب وضع علامات خاطئة على بعض قطع الغيار الخاصة بها على أنها «صنع في أمريكا».

وقال مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، صامويل ليفين: «التسوية تتضمن أكبر عقوبة مدنية تم تقييمها لانتهاك قاعدة وضع العلامات على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ستواصل لجنة التجارة الفيدرالية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الادعاءات الخادعة التي تحمل اسم (صنع في أمريكا) والتي تخدع المستهلكين والشركات الصادقة». بحسب شبكة «سي إن بي سي». انتهكت شركة Kubota ومقرها دالاس قاعدة 2021 من خلال وضع علامة على آلاف المنتجات المستوردة بالكامل أو العناصر المصنوعة من مواد مستوردة كبيرة على أنها مصنوعة في أمريكا منذ العام 2021 على الأقل، وفقاً لأمر من المحكمة.

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