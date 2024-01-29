انطلاق رحلة أكبر سفينة سياحية في العالم

المصدر: (ميامي - أ ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت أكبر سفينة سياحية في العالم - والتي يعادل حجمها حجم 4 مجمعات سكنية تقريباً - رحلتها الأولى من ميناء ميامي بالولايات المتحدة. يصل طول السفينة «آيكون أوف ذا سيز» (أيقونة البحار) إلى نحو 365 متراً تقريباً من المقدمة إلى المؤخرة، وهي تابعة لشركة «رويال كاريبيان» التي يقع مقرها في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

تمت تسمية السفينة، التي تقوم بأول رحلة لها لمدة سبعة أيام، رسمياً الثلاثاء بمساعدة أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي وزملائه في فريق إنتر ميامي.

وقال جيسون ليبرتي، رئيس مجموعة «رويال كاريبيان» ومديرها التنفيذي، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السفينة بمثابة «تتويج لأكثر من 50 عاماً من الحلم والابتكار وتكريس الوقت لمهمتنا، من أجل تقديم أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة».

تنقسم السفينة إلى 8 مناطق تمتد عبر 20 طابقاً. وتضم 6 منزلقات مائية و7 حمامات سباحة وحلبة تزلج على الجليد ومسرحاً وأكثر من 40 مطعماً وقاعة.

ويمكن للسفينة أن تحمل ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى طاقم يضم 2350 فرداً.

ويتم تشغيلها بواسطة 6 محركات تعمل بالوقود المزدوج ويمكن تشغيلها بالغاز الطبيعي المسال وهو بديل للوقود، تقول الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية إنه يقلل من انبعاثات الكبريت والغازات الدفيئة.

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