الألمان ما بين 55 و75عاماً يتمتعون بذكاء رقمي

المصدر: (دوسلدورف - د ب أ)

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أظهرت دراسة جديدة أن الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً يتمتعون بالذكاء الرقمي، وذلك نظراً لأن أنشطة مثل التسوق عبر الإنترنت وتصفح الهاتف الذكي وكتابة الرسائل على تطبيق «واتس آب» أصبحت جزءاً من الحياة اليومية.

ومع ذلك، يواصل ما يسمى بـ«جيل طفرة المواليد» في ألمانيا، الذي نشأ في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، الاعتماد على وسائل الإعلام المجربة والمختبرة مثل التلفزيون التقليدي والصحف المطبوعة، وفقاً للدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووتر هاوس كوبرز» والتي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل وتم إتاحتها مقدماً لوكالة الأنباء الألمانية.

وجرى سؤال ألف شخص في الفئة العمرية ما بين 55 و75 عاماً عن سلوكهم الاستهلاكي واستخدامهم لوسائل الإعلام، وذلك في استطلاع أجري عبر الإنترنت خلال أكتوبر الماضي.

ووفقاً لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، فإن 94 % منهم مزودون بهواتف ذكية، ويستخدمها ستة من أصل 10 لتصفح الإنترنت يومياً.

وتلعب خدمات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دوراً رئيسياً في حياة هذا الجيل، حيث يتواصل 82 % بانتظام باستخدام خدمة المراسلة مثل «واتس آب»، ويدخل ما مجموعه 34 % على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو، «إكس»، تويتر سابقاً، أو «انستجرام» بشكل يومي.

ويستخدم الكثيرون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتسوق مرة أو مرات عدة في الأسبوع.

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