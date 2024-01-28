يونايتد إيرلاينز تستأنف رحلات بوينج 737 ماكس 9

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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استأنفت شركة يونايتد إيرلاينز للطيران استخدام طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس 9 في رحلات الركاب بعدما منحتها الجهات التنظيمية الأمريكية الضوء الأخضر عقب انفجار في مقصورة القيادة خلال تحليق إحدى رحلات ألاسكا إيرلاينز في وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت يونايتد أن أولى رحلات ماكس 9 منذ السادس من يناير أقلعت من نيوآرك متجهة إلى لاس فيجاس في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش) وعلى متنها 175 راكباً وطاقم من ستة أفراد. وتتوقع الشركة، ومقرها شيكاغو، تسيير بعض رحلات الركاب على متن طائرات ماكس 9.

ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة في الخامس من يناير على متن طائرة ماكس 9 كانت قد دخلت الخدمة لدى ألاسكا إيرلاينز منذ ثمانية أسابيع إلى منع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية 171 طائرة بوينج 737 طراز ماكس 9 من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز آلاف الرحلات.

لكن الإدارة رفعت الأربعاء أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة، وقالت إن بوينج لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات 737 ماكس أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة.

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