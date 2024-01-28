ثالث مكاسب أسبوعية للأسهم الأمريكية في 2024

المصدر: (عواصم - وكالات)

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واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعها الأسبوع الماضي مسجلة ثالث مكاسبها الأسبوعية منذ بداية العام الجاري، فيما حلق مؤشر «داو جونز» الصناعي إلى مستوى قياسي جديد.

وجاءت انتعاشة الأسهم الأمريكية بدعم تواصل نتائج الأعمال القوية للشركات المدرجة، ومع تقييم صدور المقياس المفضل للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، قبل اجتماعه هذا الأسبوع.

وصعد «داو جونز» 0.15% أو 60 نقطة في ختام التعاملات أول من أمس، مسجلاً خامس إغلاق قياسي خلال يناير الجاري والذي بلغ 38109 نقاط، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.65%، فيما استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز» عند 4890 نقطة، لينهي سلسلة إغلاقات قياسية استمرت 5 جلسات متتالية، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.

واختتم مؤشر ناسداك المجمع التعاملات خلال الأسبوع مرتفعاً 0.95%، رغم انخفاض قيمته 0.35% أو 55 نقطة عند 15455 نقطة في ختام جلسات الأسبوع أول من أمس.

وسجل سهم «تسلا» خسائر 13.75%خلال الأسبوع على الرغم من صعود السهم 0.2%، خلال تعاملات الجمعة لكنه عقب نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال، لتسجل صانعة السيارات الكهربائية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر الماضي، عندما خسرت 15.6%.

وفي الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 1.1% إلى 483.8 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 17 يناير 2022، لينهي المؤشر الأوروبي تعاملات الأسبوع محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3. 1%.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.4% عند 7635 نقطة، كما صعد مؤشر «داكس» الألماني 0.3% عند 16961 نقطة، محققاً ثالث إغلاق قياسي على التوالي، وارتفع مؤشر«كاك» الفرنسي 2.3% إلى 7634 نقطة، محققاً إغلاقاً قياسياً.

وفي اليابان، هبط مؤشر نيكاي القياسي 1.35% إلى 35751 نقطة عند الإغلاق، وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنفس النسبة تقريباً إلى 2497 نقطة.

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