مصادر تستبعد اتخاذ «أوبك+» قراراً بشأن الإنتاج في اجتماع الخميس

المصدر: (لندن/موسكو - رويترز)

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رجحت مصادر من «أوبك+» أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل والشهور التالية في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الخميس المقبل سيعقد في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج.

وسيجتمع وزراء بارزون من تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت. ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع تحالف «أوبك+» بكامل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية. وقالت خمسة مصادر في «أوبك+» طلبت عدم نشر أسمائها إن اللجنة لن تجري على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع. وذكر أحد المصادر أن الاجتماع سيناقش بشكل رئيسي مستويات إنتاج التحالف.

وأوضح المصدر أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لن يصدر أي توصيات وأن القرار بشأن ما إذا كان التحالف سيمدد جزءاً من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط إلى أبريل سيصدر على الأرجح في نهاية فبراير، بينما قال مصدر آخر إن موعد اتخاذ القرار لم يتضح بعد. وتلقى النفط دعماً من ارتفاع المعنويات بدرجة أكبر تجاه الطلب الأسبوع الماضي وتصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب هجمات الحوثيين على سفن شحن في البحر الأحمر وجرى تداول خام برنت قرب 82 دولاراً للبرميل أمس.

ووافق تحالف «أوبك+» في نوفمبر الماضي على خفض طوعي للإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يومياً في المجمل خلال الربع الأول من 2024، ونصيب السعودية من الخفض يتجاوز مليون برميل يومياً.

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