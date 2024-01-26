عمالقة التكنولوجيا يقودون العالم بـ 10 تريليونات دولار

المصدر: دبي - محمود حسن

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تواصل أسهم التكنولوجيا الأمريكية مسيرتها القوية بعدما سجلت مستويات سعرية جديدة منذ بداية العام، في نادي التريليونات.

وبلغت القيمة السوقية لأكبر 5 شركات تكنولوجيا مجتمعة أكثر من 10 تريليونات دولار، في بداية مبشرة لما تنتظره عمالقة التكنولوجيا في العام 2024 بدعم التطور السريع للتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي.

وتجاوزت القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت» حاجز 3 تريليونات دولار بعد أن ارتفع السهم نحو 1 %، ليصل سعر السهم الواحد إلى نحو 406 دولارات، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 3.02 تريليونات درهم، متساوية مع «أبل» التي ارتفع سهمها 0.5 % ووصلت قيمتها السوقية إلى حوالي 3.02 تريليونات دولار.

فيما وصلت القيمة السوقية لشركة «أمازون» نحو 1.63 تريليون دولار بعدما ارتفع سهم الشركة بأكثر من 0.80 %، بينما وصلت القيمة السوقية لشركة انفيديا نحو 1.54 تريليون دولار وارتفاع السهم بأكثر من 1.7 %.

وسجل سهم ميتا ارتفاعات قياسية وزاد بنسبة 0.86 % أمس وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق، ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 1.01 تريليون دولار.

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