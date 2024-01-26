السيارات المصنعة في بريطانيا تتخطى المليون لأول مرة من 2019

المصدر: (لندن - (د ب أ)

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كشفت بيانات جديدة أن عدد السيارات التي تم تصنيعها في المملكة المتحدة تجاوز مليون مركبة العام الماضي لأول مرة منذ عام 2019.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا كشفت أنه تم تصنيع مليون و25 ألفاً و474 سيارة ومركبة تجارية، بزيادة بنسبة 17 % مقارنة بعام 2022.

وقالت إن تراجع حدة المشاكل المتعلقة بجائحة كورونا مثل نقص الرقائق وإجراءات الإغلاق، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، أدى لزيادة الإنتاج.

ومازال الاتحاد الأوروبي أكبر سوق عالمي لقطاع السيارات البريطاني، حيث استحوذ على 60 % من الصادرات، يليه الولايات المتحدة بعد ذلك الصين.

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