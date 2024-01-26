375.16 طناً إنتاج الصين من الذهب في 2023

المصدر: (بكين - شينخوا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات صناعية صادرة عن الجمعية الصينية للذهب، أمس، أن الصين أنتجت 375.16 طناً من الذهب خلال عام 2023، بزيادة 0.84 % عن العام الأسبق.

وأظهرت البيانات أن حجم استهلاك الذهب في الصين بلغ 1089.69 طناً خلال عام 2023، بزيادة 8.78 % على أساس سنوي.

وعلى وجه الخصوص، توسع حجم استهلاك المجوهرات الذهبية في السوق الصينية بنسبة 7.97 % مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 ليصل إلى 706.48 أطنان، فيما ازداد حجم استهلاك السبائك والعملات الذهبية بنسبة 15.7 % ليصل إلى 299.6 طناً. وانخفض حجم استهلاك الذهب للأغراض الصناعية والأغراض الأخرى بنسبة 5.5 % عن العام الأسبق ليصل إلى 83.61 طناً، وفقاً للبيانات.

وقالت الجمعية إن الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في السوق الصينية شهدت نمواً مستقراً خلال عام 2023، إذ بلغت حيازات هذه الصناديق حوالي 61.47 طناً حتى نهاية عام 2023، بزيادة 10.04 أطنان أو 19.53 % على أساس سنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز