المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

المصدر: وكالات

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أكد البنك المركزي الأوروبي الخميس التوقعات بأنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها القياسي الحالي. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو عند مستوى 4% .

ويواجه البنك المركزي تباطؤًا في اقتصاد منطقة اليورو واستقرارًا ماليًا هشًا، لكنه يركز أيضًا على خفض التضخم إلى 2% من 2.9% حاليًا. ويشعر البنك المركزي الأوروبي بقلق بالغ إزاء خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية والتراجع عن بعض آثار التشديد الحالي.

أمضى بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الشهر في التراجع عن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في الربيع، مشددين على ضرورة انتظار بيانات الأجور في الربع الأول. وفي صباح يوم الخميس، كانت الأسواق تأخذ في الاعتبار احتمالًا بنسبة 62٪ لخفض أسعار الفائدة في أبريل، وفقًا لبيانات LSEG.

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