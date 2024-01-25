تعليق خطط توسع إنتاج طائرات «بوينغ ماكس 737»

المصدر: واشنطن - وكالات

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علقت إدارة الطيران الفدرالية خطط شركة بوينغ بالتوسع في إنتاج طائرتها 737 ماكس، كما مهدت الطريق لعودة طائرة ماكس 9 إلى الخدمة في الأيام المقبلة.

وتأتي خطوة استئناف تشغيل ماكس 9 المرتقبة، بعد حوالي 3 أسابيع من حادث سقوط جزء من جسم طائرة من الطراز ذاته وتابعة لشركة ألاسكا أيرلاينز.

وقال مدير إدارة الطيران الفدرالية مايكل ويتكر في بيان، الأربعاء: دعوني أكون واضحاً.. هذه لن تكون عودة الأعمال كالمعتاد بالنسبة لبوينغ. لن نوافق على أي طلب من الشركة بالتوسع في الإنتاج أو إضافة خطوط إنتاجية بالنسبة لـ737 ماكس حتى نصبح راضين عن أن المشاكل المتعلقة بمراقبة الجودة والتي تم كشفها خلال تلك العملية قد تم حلها.

وتسعى شركة بوينغ لزيادة إنتاج أفضل طائراتها من حيث المبيعات، إذ تطالب الخطوط الجوية بشراء طائرات جديدة في أعقاب أزمة جائحة كورونا.

من جانبها، قالت شركة بوينغ إنها ستواصل التعاون بشكل كامل وشفافية مع إدارة الطيران الفدرالية، وستتبع تعليماتهم في الوقت الذي تتخذ فيه الشركة إجراءات من أجل تعزيز السلامة والجودة لدى الشركة.

في الوقت نفسه، أفادت إدارة الطيران الفدرالية بأنها وافقت على تعليمات التفتيش لطائرة ماكس 9، إذ كانت تنتظر الخطوط الجوية الموافقة لمراجعة أسطولها من أجل إعادة تلك الطائرات إلى الخدمة.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد طالبت بخروج طائرات 737 ماكس 9 من الخدمة بعد الحادث المتعلق بألاسكا، لكن الشركة أعلنت أنها ستعيد الطائرات إلى الخدمة بداية من الجمعة.

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